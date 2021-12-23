В Україні не вистачає робітничих рук через масове закриття профтехучилищ [ Редактировать ]
Парадокс на ринку праці. З одного боку, після завершення локдаунів роботодавці пропонують дедалі більше вакансій, з іншого - рівень безробіття залишається високим. Одна з причин: у країні занадто багато так званих офісних працівників (юристів, економістів), та водночас не вистачає робітничих рук. Тему продовжать мої колеги.
Святослава Герасименко за фахом - дитячий психолог. Кілька місяців тому вона вирішила кардинально змінити життя: залишила рідний Хмельницький і поїхала до Одеси. Тепер навчається тут на кравчиню.
Святослава Герасименко, слухачка Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості:
Я по специальности работала, просто я понимала, что очень перенасыщен рынок этой профессией моей и я не смогу зарабатывать для должного обеспечения своей семьи, поэтому я перешла на рабочую профессию.
Таких, як Святослава, в Одеському центрі професійно-технічної освіти щонайменше третина. Люди з вищою освітою безоплатно "перенавчаються", а кому потрібно, ще й кімнату в гуртожитку дають. Володимир з Нової Каховки раніше працював на заводі технологом, підприємство збанкрутіло, а нової роботи за фахом не знайшов. Тепер опановує професію зварювальника.
Володимир Корнійчук, слухач Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості:
В подальшому хочу залишитись тут і якщо вийде, я на це надіюсь, знайти професію по цій спеціальності, за якою я зараз навчаюся!
У навчальному центрі кажуть - справді, це тренд останніх років! Країна перенасичена умовними менеджерами та юристами, тоді як працедавці, навпаки, шукають і не можуть знайти фахівців робітничих професій. Тому й черга з охочих перекваліфікуватися.
Юлія Киба, методистка Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості:
Промисловості не вистачає електрогазозварників, токарів, фрезерувальників, операторів верстатів, штукатурів, лицювальників-плиточників, сфера послуг дуже потребує швачок, кравців і дуже багато хто відразу після практики залишається працювати на місці своєї практики.
Водночас люди саме таких професій мають попит у Європі, і в цьому сенсі вітчизняні працедавці не можуть конкурувати з іноземними. Трудова міграція щороку зростає - і це одна з головних причин дефіциту кадрів.
Тетяна Пашкіна, експерт ринку праці:
Такі фахівці користуються попитом у польських роботодавців, чеських, німецьких, шведських - і там відповідно геть інша заробітна платня і інший інструментарій і тому роботящі зварювальники, слюсарі і так далі не завжди вже працюють в українських роботодавців на українські гроші.
І такий відплив кваліфікованих працівників украй негативно позначається на економіці країни.
Віталій Саутьонков, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":
Когда не хватает здесь количества рабочих рук - цена на них РАСТЁТ и становится неконкурентоспособной. И становится стройка дороже, и становятся любые другие работы. Сегодня нужно привлекать молодёжь и агитировать её не уезжать, а оставаться здесь. Но для этого государство должно устраивать, обустраивать соответствующие условия труда, должно обустраивать соответствующие социальные гарантии и оплату труда. А сегодня, когда у нас, к сожалению, выгоднее платить зарплату в конверте, получается, знаете, параллельная реальность теневой экономики.
Окрім того, в Одеській міськраді вважають: дефіцит робітників пов'язаний з тим, що в Україні за останні роки закрили чи оптимізували чимало профтехучилищ. І цю помилку треба виправляти.
Віктор Баранський, депутат Одеської міської ради, "Опозиційна платформа - За життя":
В итоге кадров нет, те, что есть - уезжают, работать - некому, какие инвестиции, скажите, пойдут в страну, когда работать в нашей стране некому скоро будет? Украина должна в первую очередь восстановить нормальное финансирование среднего образования - профессионально-технического в том числе, возвращать кадры, которые ушли, я имею в виду сферу образования. Восстанавливать эти технические училища и давать возможность украинцам получать там среднее техническое образование. Но власть, к сожалению, об этом не думает.
Водночас аналітична платформа "Опен-дата-бот" повідомляє: за десять місяців цього року з України виїхали й не повернулися понад шістсот тисяч громадян. Це найбільший показник за останні одинадцять років.
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