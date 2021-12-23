Морозні тест-драйви. Справжнім випробуванням для водіїв може стати ранкова спроба сісти за кермо, коли за вікном серйозний мінус. Автівки, які переночували на вулиці, зустрічають неприємними сюрпризами. Що робити? Пересідати на громадський транспорт чи все ж таки є шанс поїхати? Як не поховати двигун у мінус двадцять? Тепер знає Олександр Васильченко.

-Машина зверь, слушай. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.

І це в теплу пору року. А взимку, коли температура мінусова, автомобіль, на якому ви ще вчора приїхали додому, зранку - без ознак життя. Саме така ситуація трапилася зі мною. Розумію, без кваліфікованої допомоги не обійтись.

-Добрий день, сьогодні на вулиці було -15, машина простояла цілу ніч на вулиці і тепер не можу завести. - Да, есть такая проблемка.

Руслан - автомобільний інструктор. Каже, щоб зима не заскочила зненацька, треба готуватися з осені. Перевірити акумулятор, свічки запалювання. Але є й форс-мажорні обставини. Інколи навіть у салон проблематично потрапити.

-Дверь у нас примерзла. В нашем случае нужно было смазать замки зажигания и саму уплотнительную резинку по контуру.

І з вечора в морози фахівці не радять ставити машину на стоянкове гальмо. Бо може також примерзнути. Та й запускати двигун одразу теж не слід. Треба кілька разів увімкнути систему запалювання, щоб запрацював акумулятор. А далі вже заводити. Якщо після цих процедур двигун мовчить, значить, батарея розряджена.

Изначальный запуск мы можем каким образом произвести? Есть у нас пусковые провода, тоесть, подсоединится к другой машине, запустить аккумулятор, на этом заряде мы уже сможем доехать до станции сервиса. Отдаем аккумулятор, они его тестируют, если он совсем умер, мы его тогда меняем.

Коли ж машина завелася, необхідно її прогріти. Достатньо кількох хвилин - поки очищаєте скло від снігу та льоду. А далі за кермо. І їдьте повільно. Бо швидкість на старті лише нашкодить.

Ехать то можно, но это приведет к не очень хорошим последствиям.

Разом із двигуном поступово має прогрітися й решта агрегатів.

Олександр Васильченко, кореспондент: