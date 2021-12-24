В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, расширяющий список профессий, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных.

В этот перечень вошли сотни специальностей и профессий из всех сфер и отраслей. Фактически под действие приказа попали большинство украинских женщин – от бухгалтеров, менеджеров и юристов до кладовщиц, почтальонов и маляров в возрасте от 18 до 60 лет.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" с огромным уважением относится к украинкам, связавшим свою жизнь с Вооруженными силами и принявшим ДОБРОВОЛЬНОЕ решение служить в армии. Однако принудительный перевод всех женщин в категорию военнообязанных возмутителен.

Коррупционные риски, панические настроения в обществе, милитаризация страны в период, когда все страны твердят о необходимости исключительно дипломатического урегулирования мировых проблем, частью которых стал украинский вопрос, ‒ вот лишь краткий перечень внутренних и международных проблем, вызванных этим приказом.

За невыполнение требований Минобороны предусмотрены штрафы: 850‒1700 грн – для самой уклонившейся от воинского учета и 5100‒8500 грн – для ее работодателя. Да и на работу теперь без военного билета женщин всех этих профессий брать нельзя. Власть хочет усилить войска бухгалтерами и юристами? Вряд ли. Скорее речь идет о том, чтобы в очередной раз ограбить украинских женщин. Официально ‒ начисляя штрафы. И неофициально ‒ получая поборы за "ускоренный" и "правильный" проход медосмотра и решение неизбежных проблем с документами.

В свете последних инициатив Минобороны по-новому звучат слова секретаря СНБО Данилова, который недавно представил обществу секретный План обороны Украины и предупредил, что инициативы украинской власти коснутся всех.

Это решение можно было бы назвать анекдотическим, если бы оно не было столь оскорбительным и циничным и не стало бы еще одним гвоздем в гроб инвестиционной привлекательности Украины. Собственно, как и многие другие решения и шаги непрофессиональной, политически незрелой украинской власти.

Детски наивный замысел украинских чиновников от "обороны и безопасности" очевиден: раздуть бумажную "обороноспособность" и статистику по численности резервистов, которая является одним из ключевых показателей при расчете индексов военной мощи, в частности Global Firepower Index (в этом рейтинге в 2014 году Украина была на 21-м месте, а сегодня занимает 25-е). Это сделано в угоду западным хозяевам нынешней власти, которым нужны аргументы, чтобы продемонстрировать позитивный эффект от оказываемой Украине "помощи".

Возможно, с помощью этих дешевых манипуляций украинская власть рассчитывает кого-то напугать? Полнейшая глупость, но в духе действий нынешней украинской власти.

И, разумеется, еще одним важным соображением является возможность в очередной раз запустить руку в карманы простых украинцев.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о бесполезности и бессмысленности этого приказа для повышения обороноспособности Украины. А ключевая причина его появления ‒ это то, что власть полностью утратила всякую связь с реальностью и перестала чувствовать какую-либо ответственность перед людьми за свои решения.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"