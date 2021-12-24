В пятницу, 24 декабря, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич анонсировал сокращение списка профессий женщин, представители которых должны стать на воинский учет в Украине. Сейчас там есть профессии, которые действительно не понадобятся ВСУ. Об этом сообщается на Facebook-странице политика.

По его словам, еще весной был принят закон, который предусматривает, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

Такая норма была и раньше, но перечень определял Кабинет министров Украины, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой.

Они с министром обороны Алексеем Резниковым пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения.

Потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Европарламентом новой резолюции по ситуации на украинской границе и оккупированных территориях. Россию призвали отвести войска и прекратить угрозы.

9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.

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