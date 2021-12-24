В пятницу, 24 декабря, пассажирский самолет "Саратов - Москва" подал сигнал тревоги. Лайнер начал снижение.

Об этом сообщает ТАСС.

Самолет "Саратов - Москва" спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается.

В настоящее время самолет находится над Рязанской областью и продолжает снижение.

Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.

Подробности инцидента уточняются.

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Кроме того, легкомоторный самолет приземлился на курортном побережье недалеко от Лиссабона. В тот момент там отдыхали люди, когда машина стала резко снижаться, они начали убегать, причина аварийной посадки - технические неполадки.

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