В России пассажирский самолет подал сигнал тревоги [ Редактировать ]
В пятницу, 24 декабря, пассажирский самолет "Саратов - Москва" подал сигнал тревоги. Лайнер начал снижение.
Об этом сообщает ТАСС.
Самолет "Саратов - Москва" спустя полчаса после вылета подал сквок (сигнал тревоги) и снижается.
В настоящее время самолет находится над Рязанской областью и продолжает снижение.
Он должен приземлиться в аэропорту Домодедово.
Подробности инцидента уточняются.
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Кроме того, легкомоторный самолет приземлился на курортном побережье недалеко от Лиссабона. В тот момент там отдыхали люди, когда машина стала резко снижаться, они начали убегать, причина аварийной посадки - технические неполадки.
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