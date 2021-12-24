Министерство культуры и информационной политики Украины готовит жалобу в стриминговый сервис Netflix на американский комедийный сериал "Эмили в Париже" (Emily in Paris). Об этом сообщил в Telegram глава ведомства Александр Ткаченко.

Гнев чиновника вызвал второй сезон сериала о приключениях молодой американки Эмили Купер (Лили Коллинз) в Париже, который вышел 22 декабря 2021 года. На протяжении всего сериала Эмили пытается влиться в новый коллектив, проникнуться местной культурой, найти друзей и любовь.

В 4-й серии героиня на курсах французского языка встречает украинку по имени Петра, которая прилетела в Париж из Киева. Создатели проекта изобразили Петру как клептоманку, которая во время прогулки по Парижу предложила Эмили украсть вещи из магазина. И заявила, что боится депортации. Такой карикатурный образ украинки вызвал гнев главы Минкульта.

В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой - еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции "Нетфликсу".

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов Netflix.