Минкульт пожалуется Netflix на сериал "Эмили в Париже" [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Министерство культуры и информационной политики Украины готовит жалобу в стриминговый сервис Netflix на американский комедийный сериал "Эмили в Париже" (Emily in Paris). Об этом сообщил в Telegram глава ведомства Александр Ткаченко.
Гнев чиновника вызвал второй сезон сериала о приключениях молодой американки Эмили Купер (Лили Коллинз) в Париже, который вышел 22 декабря 2021 года. На протяжении всего сериала Эмили пытается влиться в новый коллектив, проникнуться местной культурой, найти друзей и любовь.
В 4-й серии героиня на курсах французского языка встречает украинку по имени Петра, которая прилетела в Париж из Киева. Создатели проекта изобразили Петру как клептоманку, которая во время прогулки по Парижу предложила Эмили украсть вещи из магазина. И заявила, что боится депортации. Такой карикатурный образ украинки вызвал гнев главы Минкульта.
В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой - еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции "Нетфликсу".
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали ТОП-10 самых популярных сериалов и фильмов Netflix.
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