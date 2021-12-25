В Украине коронавирусом за сутки заболели 5 276 человек Источник: ТАСС

За минувшие сутки, 24 декабря, в Украине зафиксировали 5 276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 378, медработников - 90). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 1 689 человек;

летальных исходов - 268;

выздоровели - 15 639 человек.

За минувшие сутки против COVID-19 вакцинированы 117 222 человека. Первую дозу получили 37 505 украинцев, полностью иммунизированы - 78 821 человек, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу - 367.

Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.