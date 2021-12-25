І чи варто чекати українцям нового локдауну після свят через "Омікрон"? Та як український уряд - готовий підтримувати підприємців у час пандемії? Про це просто у студії "Подробиць" у неділю готові говорити одразу два урядовці. Перший віцепрем'єр, міністр економіки - Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ви також можете стати учасником дискусії - і поставити своє запитання у нашому телеграм-каналі. Тож долучайтеся. І не пропустіть. Неділя, "Подробиці" - 20:00 рівно.