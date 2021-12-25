У "Подробицях тижня" говоритимуть про новий локдаун та підприємців [ Редактировать ]
І чи варто чекати українцям нового локдауну після свят через "Омікрон"? Та як український уряд - готовий підтримувати підприємців у час пандемії? Про це просто у студії "Подробиць" у неділю готові говорити одразу два урядовці. Перший віцепрем'єр, міністр економіки - Юлія Свириденко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ви також можете стати учасником дискусії - і поставити своє запитання у нашому телеграм-каналі. Тож долучайтеся. І не пропустіть. Неділя, "Подробиці" - 20:00 рівно.
по теме
Якщо від кількості ялинок очі розбігаються, то з іграшками - ще гірше. Мені, наприклад, хочеться придбати всі новорічні прикраси, які я бачу. Але як зробити свою різдвяну красуню гарною, стильною і трендовою?
Ті вже прокручують оборудки під виглядом виплат видурюють у довірливих людей особисті дані - номери банківських карток, пін-коди. Правоохоронці й Мінцифри застерігають: телефонні аферисти дуже активно полюють на нас із вами.
Тож: потрібен зелений сертифікат у застосунку "Дія". Далі - до 29 грудня слід у тій таки "Дії" подати заявку через послугу "Є-підтримка". Опісля - оформити спеціальну віртуальну картку, на яку зарахують гроші.
Повна модернізація будинків - це лише перший етап. Бо теплопостачання такий собі "ланцюг", де ваша квартира - фінальна точка. І він теж потребує модернізації. Бо скільки країна "втрачає тепла" на магістралях?
Привид комунізму знову блукав Верховною Радою. Зростання цін уже сягнуло такого рівня, що вжахнуло навіть депутатів. Допомогти народу його обранці вирішили за перевіреним радянським рецептом: якщо не можеш залагодити проблему - заборони її.