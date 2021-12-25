В Киеве с 1 января поднимут тарифы на воду: на сколько вырастет сумма [ Редактировать ]
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В 2022 году жители Киева за один кубометр воды будут платить более 30 гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Сообщается, что 22 декабря НКРЭКУ утвердила постановление о введении новых тарифов на централизированное водоснабжение и водоотвод в Киеве.
Своим решением, как отмечают в пресс-службе, Национальная комиссия скорректировала расценки на коммунальную услугу сразу для 45 предприятий.
С 1 января 2022 года жители Киева будут платить за один кубометр воды 30,384 гривен с НДС.
"Киевводоканал" предупредил, что после повышения тарифов среднестатистическая семья из трех человек, которая в месяц использует 6,5 кубометров воды, будет переплачивать за коммунальную услугу 32,5 гривен.
Напомним, что в 2022 году украинцев ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. "Подробности" подготовили материал о том, что и на сколько подорожает.
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