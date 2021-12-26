В Мьянме военные ворвались в деревню и устроили стрельбу, вследствие которой есть десяти погибших, среди которых женщины и дети. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.

Убийства произошли в деревне Мо Со в штате Кайя, где беженцы скрывались от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы. Люди шли в лагеря для беженцев, когда в один момент их остановили военные.

Отмечается, что в результате бойни погибли 30 человек, их тела были сожжены прямо на месте убийств. это ужасное преступление и самый худший инцидент во время Рождества.

Читайте также, в городах Мьянмы продолжаются массовые протесты против военных, которые после военного переворота в стране пришли к власти. На улицы Мьянмы вышли сотни тысяч протестующих, что вызвало осуждение западных стран, а некоторые из них наложили ограниченные санкции.

Кроме того, в итальянском городе Таранто ночью встреча двух молодежных групп из разных кварталов закончилась огнестрельными ранениями. Происшествие случилось в прибрежном районе Сан-Вито, который находится возле яхт-клуба.