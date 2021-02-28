В городах Мьянмы продолжаются массовые протесты против военных, которые после военного переворота в стране пришли к власти. На улицы Мьянмы вышли сотни тысяч протестующих, что вызвало осуждение западных стран, а некоторые из них наложили ограниченные санкции.

В управлении Совета ООН по правам человека в Азии утверждают, что из-за действий силовиков погибли 18 мьянманцев и еще 30 были ранены.

Стоит отметить, что для разгона протестующих в двух крупнейших городах - Янгон и Тавой полиция использовала светошумовые гранаты и резиновые пули.

Но, как утверждают военные, они якобы используют только резиновые пули, но активисты утверждают, что ранения погибших были нанесены боевыми патронами.

Активисты же утверждают, что военные и полиция используют для разгона толпы слезоточивый газ, водометы и дубинки. Протестующие обороняются самодельными щитами, в том числе вырезанными из бочек.

Важно, что представители полиции и военной власти не комментировали информацию о погибших.

Стоит отметить, что бывший генерал и вице-президент Мьин Све теперь будет исполнять роль переходного главы государства, вся полнота власти будет принадлежать руководителю вооруженных сил Мин Аун Хлайну. Пока будет действовать чрезвычайное положение, именно он будет главным лицом государства.

Также на данный момент, руководитель правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", глава МИДа и фактическая лидер страны Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин были арестованы.

По данным наблюдательной группы Ассоциации помощи политическим заключенным, после переворота более 850 человек были арестованы.

Как ранее сообщалось, в Киеве 27 февраля на улице Банковой более тысячи человек пришли на очередную акцию протеста против ареста активиста Сергея Стерненко.

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