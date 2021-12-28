10 января Россия и США проведут переговоры. В частности они будут посвящены вопросу по ситуации вокруг Украины и контролю над вооружениями.

Об этом сообщает AFP.

США и Россия проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января может пройти встреча в рамках ОБСЕ.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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