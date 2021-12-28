Во вторник, 28 декабря, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ключевые решения по санкциям против газопровода "Северный поток-2" почти подготовлены.

Но, также он отметил, что продвигать их дальше мешает несколько причин.

Наши партнеры на наш призыв очень живо включились в разработку этого санкционного пакета, и я в течение нескольких недель был очень доволен тем, как идет дипломатия между Вашингтоном, Лондоном и столицами стран ЕС по этому поводу. Сейчас у нас этот процесс дошел до стадии, когда ключевые конкретные решения уже почти готовы, но как продвигаться с ними вперед - пока еще не решили.

По его словам, причин отсутствия решения пока две.

Первое - расхождение среди субъектов относительно того, надо ли финализировать этот пакет сейчас и сделать его очевидным для России...или же через дипломатические каналы угрожать им "невыразимыми страданиями", стимулируя их пойти навстречу. Вот эта дискуссия затормозила процесс.

Он отметил, что никто не отрицает того факта, что пакет санкций нужен, но вопрос в том, "как тактически эту карту разыгрывать".

И вторая причина - объективная реальность, приближение католического Рождества и сворачивание всех активностей на дипломатическом треке, это тоже имеет свое влияние.

Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.