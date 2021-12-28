В новогоднюю ночь под бой курантов принято загадывать самые заветные желания. Считается, что такие желания обязательно исполнятся в Новом году.

Но формулировать желания нужно правильно, и некоторые желания загадывать просто нельзя.

Загадывание материального успеха без ваших усилий в этом направлении – это приготовление блюда без ингредиентов, кухни и посуды. И вы просто будете сидеть и ждать исполнения этого желания.

Если вам нужны деньги для чего-то конкретного, то так и формулируйте: "деньги на новую шубу, яхту, квартиру, машину или телефон".

Не загадывайте желания, которые направлены на другого человека. Ваше желание для другого человека не исполнится.

Можно загадать для близких здоровья и благополучия, но вот другие блага просто не сбудутся.

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Формулируйте желание о работе по-другому. Если вы получите загаданную работу, то через некоторое время вдруг поймете, что это не то, что вы действительно хотели. Или вам не подойдет коллектив, месторасположение, задачи или начальник.

Желайте себе работы, которая будет отвечать всем вашим требованиям. Желайте себе стабильный доход от дела, которое приносит вам удовольствие.

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