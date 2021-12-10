Денежные приметы на Новый год-2022 [ Редактировать ]
Декабрь - время готовиться к Новому году, до празднования которого осталось совсем немного. Люди верят в то, что в этот день происходят чудеса, что с новым годом у каждого начнется новая жизнь, откроются новые возможности. В этот день принято загадывать желания и писать планы на будущее.
Но, кроме того, многие люди верят в приметы и в то, что своими действиями мы можем привлечь в нашу жизнь что угодно. Давайте разберемся, какие существуют денежные приметы на год Тигра 2022.
Денежные приметы на год Тигра 2022:
- Привлечь в семью достаток помогут купюры крупного номинала, повешенные на новогоднюю елку вместе с игрушками.
- Стол будет полным все 12 месяцев, если в новогоднюю ночь приготовить множество блюд, большая часть которых включает мясо.
- Если в первый день после праздника купить любой товар со скидкой в магазине, то наступят прибыльные времена.
- Оставлять до Нового года непогашенными долги – плохая примета, сулящая бедность. Все кредиты, которые можно погасить, нужно закрыть. А также отдать долги тем, у кого были заняты средства.
- Чтобы царил достаток, у каждого домочадца в кармане или кошельке должна находиться одна купюра крупного номинала.
- Дарить на Новый год 2022 можно только дорогостоящие подарки: технику, брендовую одежду, элитную косметику и др.
- Нельзя встречать голубого Тигра в дешевой одежде, чтобы не иметь финансовых трудностей. Наряд должен быть новым и дорогостоящим.
- Считается, что аромат мяты привлекает хищника. Для улучшения материального положения следует в каждый угол жилища положить несколько листиков мяты в преддверии праздника.
- Положить в кошелек красного цвета деньги и спрятать в такое место, где никто не найдет – хорошая примета, предвещающая богатство семье.
- Чтобы зарплата стала больше, следует написать на листике нужную сумму, повесить на елочку перед Новым годом 2022.
- Благосостояние семью настигнет, если на праздничном столе будет лежать несколько апельсинов.
- Как только начнут бить куранты, нужно потереть две монетки в руке, чтобы деньги водились.
- Не будет проблем финансового плана у пришедших гостей и хозяев дома, если каждому под тарелку положить монету.
- Выигрыш или наследство получит в год голубого Тигра тот, к кому кошка ластится в преддверии праздника.
- Богатым 2022 год Тигра станет, если елка будет большой, пышной, наряженной дорогими игрушками, согласно приметам.
- Материальные проблемы уйдут, если повесить на елку игрушки красного цвета, согласно приметам.
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