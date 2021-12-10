Декабрь - время готовиться к Новому году, до празднования которого осталось совсем немного. Люди верят в то, что в этот день происходят чудеса, что с новым годом у каждого начнется новая жизнь, откроются новые возможности. В этот день принято загадывать желания и писать планы на будущее.

Но, кроме того, многие люди верят в приметы и в то, что своими действиями мы можем привлечь в нашу жизнь что угодно. Давайте разберемся, какие существуют денежные приметы на год Тигра 2022.

Денежные приметы на год Тигра 2022:

Привлечь в семью достаток помогут купюры крупного номинала, повешенные на новогоднюю елку вместе с игрушками.

Стол будет полным все 12 месяцев, если в новогоднюю ночь приготовить множество блюд, большая часть которых включает мясо.

Если в первый день после праздника купить любой товар со скидкой в магазине, то наступят прибыльные времена.

Оставлять до Нового года непогашенными долги – плохая примета, сулящая бедность. Все кредиты, которые можно погасить, нужно закрыть. А также отдать долги тем, у кого были заняты средства.

Чтобы царил достаток, у каждого домочадца в кармане или кошельке должна находиться одна купюра крупного номинала.

Дарить на Новый год 2022 можно только дорогостоящие подарки: технику, брендовую одежду, элитную косметику и др.

Нельзя встречать голубого Тигра в дешевой одежде, чтобы не иметь финансовых трудностей. Наряд должен быть новым и дорогостоящим.

Считается, что аромат мяты привлекает хищника. Для улучшения материального положения следует в каждый угол жилища положить несколько листиков мяты в преддверии праздника.

Положить в кошелек красного цвета деньги и спрятать в такое место, где никто не найдет – хорошая примета, предвещающая богатство семье.

Чтобы зарплата стала больше, следует написать на листике нужную сумму, повесить на елочку перед Новым годом 2022.

Благосостояние семью настигнет, если на праздничном столе будет лежать несколько апельсинов.

Как только начнут бить куранты, нужно потереть две монетки в руке, чтобы деньги водились.

Не будет проблем финансового плана у пришедших гостей и хозяев дома, если каждому под тарелку положить монету.

Выигрыш или наследство получит в год голубого Тигра тот, к кому кошка ластится в преддверии праздника.

Богатым 2022 год Тигра станет, если елка будет большой, пышной, наряженной дорогими игрушками, согласно приметам.

Материальные проблемы уйдут, если повесить на елку игрушки красного цвета, согласно приметам.

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