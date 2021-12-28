Дорожники клали асфальт просто на сніг на трасі Одещини [ Редактировать ]
І жодна негода не зупинить бажання дорожників... освоїти державні гроші.
На трасі Одещини, біля Арцизу - ось так: просто на сніг - вони клали новий асфальт. Це відео зняв і виклав у Фейсбук виконавчий директор асоціації шляховиків Олег Варивода.
І зробив припис, що це - грубе порушення, і, мовляв, не потрібно писати про "нові технології". В "Укравтодорі" вже відреагували. Там склали протокол - і обіцяють, що платити за ці "роботи" підрядній організації не будуть.
Водночас "Укравтодор" має освоїти до кінця року - додаткові 19 з чвертю мільярда гривень. Ці кошти на початку грудня виділила Верховна Рада. І якщо шляховики не встигнуть - то гроші повернуться на рахунки держскарбниці.
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