Заступник міністра освіти залишив посаду за власним бажанням [ Редактировать ]
А заступник міністра освіти Ігор Гарбарук - став жертвою... декольте. Він залишив посаду за власним бажанням. Про це у Telegram-каналі повідомила депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина. Нагадаю, своє крісло чиновник втратив через специфічний дрескод своєї помічниці. Вона з'явилася на робочу зустріч із львівським міським головою у надто відвертій сукні, що спричинило справжній шторм у соцмережах. Кабмін заяву чиновника задовольнив, а от що буде з кар'єрою самої героїні скандалу - Христини Тишкун - ще не відомо.
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Про досудове розслідування щодо колишнього заступника міністра внутрішніх справ - першим повідомив нардеп Дмитро Разумков у Телеграмі.
І Блінкен, і Боррель укотре зазначили - скупченням російських військ біля українських кордонів занепокоєні, а "будь-яка подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії".
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В сети опубликовали новое видео с заместителем министра внутренних дел Украины Александром Гогилашвили. Инцидент произошел 24 ноября 2021 года. Патрульные полицейские остановили автомобиль чиновника для проверки документов. Это разозлило замминистра, который начал оскорблять копов и спрашивать, почему они "не узнали начальство"