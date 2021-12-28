А заступник міністра освіти Ігор Гарбарук - став жертвою... декольте. Він залишив посаду за власним бажанням. Про це у Telegram-каналі повідомила депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина. Нагадаю, своє крісло чиновник втратив через специфічний дрескод своєї помічниці. Вона з'явилася на робочу зустріч із львівським міським головою у надто відвертій сукні, що спричинило справжній шторм у соцмережах. Кабмін заяву чиновника задовольнив, а от що буде з кар'єрою самої героїні скандалу - Христини Тишкун - ще не відомо.