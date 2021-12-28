Нідерланди та Бельгія обмінюються покупцями вахтовим методом [ Редактировать ]
Бельгія і Нідерланди під час локдаунів закривають магазини по черзі. Коли шопінг заборонений в одній країні, він дозволений - в іншій. І люди їздять за покупками туди-сюди. Що це: стратегія чи випадковість? З'ясовувала Олена Абрамович.
Бельгійські шопінгові вулиці переповнені ось уже два тижні - відколи магазини зачинили на локдаун у Нідерландах. Заклики нідерландської влади до населення зоставатися вдома та відмовитися від поїздок без нагальної потреби - через сплеск коронавірусу - залишилися непочутими.
Марія, туристка з Нідерландів:
Ми приїхали потягом. Чули чимало людей, які говорили нідерландською - одразу розпізнали наш акцент. Це різдвяні канікули, тож багато хто їде сюди на святкові закупи.
Єва, туристка з Нідерландів:
Якби в нас були якісь симптоми, ми б нікуди не їхали. Залишалися б на самоізоляції. Не думаю, що є причина почуватися винними, ми поводимося розумно.
За годину-дві їзди на потязі чи авто дістатися Бельгії можна з будь-якого нідерландського міста. І навпаки. Тож очевидно, що у часи посилених обмежень, коли в одній країні магазини зачинені, а в іншій працюють, люди просто починають їздити туди-сюди. І якщо у першу коронавірусну хвилю під замком перебувала вся Бельгія, то тепер - Нідерланди.
Люк Амерлан, турист із Нідерландів:
Я не кажу, що це хороша ідея - їхати сюди. Але розумію людей, особливо тих, хто живе на кордоні з Бельгією, і приїжджає сюди на закупівлі. Я це можу зрозуміти, хай і не підтримую.
У прикордонних зонах ситуація щоразу доходить до абсурду. Наприклад, у містечку Барле, через яке пролягає бельгійсько-нідерландська межа, у такі періоди може працювати частина магазину чи бару, а частина - бути зачиненою, залежно від того, до якої саме країни належить той чи інший квадратний метр приміщення.
Раніше ми сиділи й в тій частині, але зараз я переставила всі стільці на цей бік, бо там діють інші коронавірусні правила.
Попри те, що країни межують і коронавірус поширюється у них приблизно однаковими темпами, локдаунні часи збігаються рідко. Але думати, що уряди між собою домовилися, не варто, - запевняють вірусологи.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Секрет у більшій кількості ліжкомісць у лікарнях Бельгії. Тамтешня влада спочатку перестраховувалася - і першою все зачинила, в той час, як інші зволікали. А потім отримувала від сусідніх країн прохання прийняти хворих. Такі запити, особливо від Нідерландів, дуже дратували бельгійців. Тож тепер уряд вирішив не надто тиснути на бізнес, адже система охорони здоровʼя дозволяє впоратися зі сплесками епідемії.
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Коли шопінг заборонений в одній країні, то дозволений в іншій. І люди на закупівлі їздять туди-сюди.
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