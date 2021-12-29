Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив президента Росії у сталінізмі. За словами Крістофа Гойс-ґена, який у минулому був радником екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель, Путін живе у світі власної ностальгії, прославляє Радянський Союз і режим Сталіна.

А міжнародне право для нього не відіграє жодної ролі. Німецький політик переконаний: очільник Кремля жадає відновити російську імперію. Разом із тим, на тлі стягнення російських військ до кордонів України, на думку Гойс-ґена, Берлін, Брюссель і Вашингтон мають чітко визначити свої позиції стосовно Москви. Інакше Захід в очах Путіна виглядатиме слабким, - наголошує дипломат.