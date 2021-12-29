Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине. Бизнес сможет работать в "красных" зонах карантина при условии 100% вакцинации работников.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Благодаря запуску бесплатной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах если его работники вакцинированы на 100%", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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