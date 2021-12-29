Вернулась "оранжевая зона": в Украине ухудшается ситуация с COVID [ Редактировать ]
Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях. Они перешли в "оранжевую" зону.
Так, 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В этой же зоне находится и Киев.
В "красной" зоне сегодня:
- Волынская;
- Запорожская области.
Однако, с 30 декабря они выходят из этой зоны.
Ситуация с коронавирусом ухудшилась в двух областях - Донецкой и Черниговской. Там ухудшился показатель выявления новых случаев. Они перешли в "оранжевую" зону.
Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.
Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.
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По состоянию на сегодня, есть "красная" и "желтая" зоны
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