Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Донецкой и Черниговской областях. Они перешли в "оранжевую" зону.

Так, 22 области находятся в "желтой" зоне карантина. В этой же зоне находится и Киев.

В "красной" зоне сегодня:

Волынская;

Запорожская области.

Однако, с 30 декабря они выходят из этой зоны.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в двух областях - Донецкой и Черниговской. Там ухудшился показатель выявления новых случаев. Они перешли в "оранжевую" зону.

Напомним, что в Украине медики ждут прихода штамма коронавируса "Омикрон". Он в 3-4 раза заразней "Дельты", однако переносится намного легче.

Ранее "Подробности" опубликовали симптомы и особенности заражения омикрон-штаммом коронавируса. Насторожить должны сильная усталость и головные боли. При этом повышенная температура и боли в горле бывают редко. Медики отмечают, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови, что является очень хорошим знаком.

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