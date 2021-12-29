Украина продлила спецпошлины на российское дизтопливо, сжиженный газ и уголь [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2022 года специальные пошлины на импортируемое из России дизельное топливо, сжиженный газ и уголь. Такое решение было принято на заседании правительства 29 декабря.
Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и утрачивает силу 31 декабря 2022 года или после прекращения применения Российской Федерацией дискриминационных и (или) недружественных действий в отношении Украины.
Кабмин приняло решение ввести спецпошлины 17 августа 2020 года. Размер пошлин составляет:
- 4% на российское дизтопливо, поступающее на таможенную территорию Украины по трубопроводу;
- 3% для сжиженного газа;
- 65% на импортируемый из России уголь.
Данная спецпошлина не применяется в отношении антрацитового и битуминозного угля, а также коксующегося и другого угля, необходимого для металлургической промышленности.
Украинские СМИ ранее сообщали, что парламентский комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг предложил увеличить спецпошлины на импорт из России дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля марок "Г", "А", "П" до 4-5%.
Напомним, что Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная таможенная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
Кроме того, с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины. Также с 1 июня 2019 введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров согласно утвержденного перечня.
Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли.
Ранее сообщалось, что Россия закрывает торговое представительство в Украине.
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