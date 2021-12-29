Зеленский созывает СНБО: названы темы [ Редактировать ]
В четверг, 29 декабря, Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Стало известно, что в повестке дня. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По словам информированного источника РБК-Украина, на заседании СНБО 30 декабря рассмотрят:
- вопросы безопасности,
- ситуацию в энергетике
- эпидемиологическую ситуацию в стране.
Другой собеседник издания сообщил, что заседание запланировано на 15:00.
При этом ни один из опрошенных источников, причастных к подготовке заседания, не смог сообщить, будет ли СНБО вводить новые санкции.
Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
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