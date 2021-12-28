Во вторник, 28 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал актуальную ситуацию по "Минским переговорам". Об этом сообщает РБК-Украина.

В последнее время ТКГ была этакой заезженной пластинкой, и казалось, в ней ничего не добьешься, но потом договорились о новом перемирии.

По его словам, если говорить в целом об урегулировании, то в Трехсторонней контактной группе большинство ключевых решений уже готовы к принятию.

Там уже не о чем говорить, оно уже столько раз все обговорено и написано. Там нет нужды в переговорах, нужен только зеленый свет от Москвы, как и в случае с заявлением о преданности режиму прекращения огня. Но то, что происходит, это по большей части сложно назвать переговорами со стороны России и их марионеток. Более уместная характеристика - заговаривание процесса.

Он также объяснил, что это за 10 шагов по выполнению "Минских соглашений", о которых заявил Владимир Зеленский.

Это комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс. Но по сути, эти 10 шагов не меняют ни "Минских договоренностей", ни формата функционирования ТКГ или Нормандского формата.

Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".

В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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