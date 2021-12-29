На четверг, 30 декабря 2021 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на уровне 27,20 гривен за доллар. Курс упал на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 декабря установлен на таком уровне: 27,2077 гривен за 1 доллар (-0,0158 грн). При этом курс доллара на 29 декабря составляет: 27,2235 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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