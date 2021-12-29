В среду, 29 декабря, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о готовности к работе "Северного потока-2".

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, завершено заполнение газом второй нитки.

Миллер в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

"Газопровод "Северный поток-2" к работе готов"

Во время совещания Путин напомнил, что в октябре была заполнена техническим газом первая нитка газопровода. Он уточнил, что сегодня завершено заполнение газом второй нитки трубопровода. Российский лидер попросил главу "Газпрома" доложить о готовности "Северного потока-2".

Путин добавил, что у России есть возможность наращивать экспорт газа. По его словам, запуск "Северного потока-2", мощность которого составляет 55 млрд кубометров, позволит стабилизировать цены на европейском рынке.

Напомним, что президент Зеленский созывает СНБО накануне Нового года. 4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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