Україна переживає наймасштабнішу енергетичну кризу - опозиція [ Редактировать ]
А в опозиції взагалі вважають, що Україна переживає наймасштабнішу за останні кілька років - енергетичну кризу. Причина якої в тому, що влада немає чіткої стратегії.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Этот кризис возник из-за непрофессионализма, неспособности власти обеспечить энергоресурсами страну и людей. Рост цен на энергоносители, рост цен на газ, на уголь, рост цен на отопление, горячую-холодную воду, на электроэнергию - является не просто масштабным за последние два года, он космический. Полностью и напрямую ложится, такой, неподъемной тяжестью для граждан Украины.
по теме
Останній тиждень роботи парламенту там радять присвятити виправленню помилок, закладених, зокрема в ресурсному законі та державному бюджеті на наступний рік.
Коаліція влади й депутати від опозиції мають майже однакову кількість представників. Різниця була в один голос на користь "Слуг народу". Опозиція звинувачує опонентів у порушенні регламенту.
В Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, расширяющий список профессий, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных
Власть обязана полностью ликвидировать задолженность по заработной плате перед работниками угледобывающих предприятий
Інакше, вартість стратегічних продуктів, наприклад, хліба - неминуче зросте, і люди просто не зможуть їх купувати, як раніше.