А в опозиції взагалі вважають, що Україна переживає наймасштабнішу за останні кілька років - енергетичну кризу. Причина якої в тому, що влада немає чіткої стратегії.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":