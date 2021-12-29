В четверг, 30 декабря, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщает в Twitter-аккаунте журналист Джек Детч.

Ожидается, что глава Белого дома потребует полного отвода российских войск от границ Украины.

Во время разговора с одним из высокопоставленных чиновников администрации Байдена, последний раскрыл некоторые подробности завтрашних переговоров президентов США и России.

США хотят, чтобы все 100 тысяч российских военных - немедленно вернулись к своим зонам долгосрочной подготовки.

В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.

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