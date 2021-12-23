НАТО стянет свои войска к России, если она нападет на Украину - Белый дом [ Редактировать ]
США и их союзники готовы к ограничениям против России, если она решится на полномасштабное вторжение в Украину. НАТО, со своей стороны, может расположить свои войска у границ России.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте журналиста издания Politico Пола Маклири.
Администрация Байдена рассчитывает на то, что Россия не решится на такой шаг.
В частности, при соответствующем развитии сценария, США планируют не ограничиваться только санкциями против России. В то же время Штаты могут увеличить поддержку возможностям Украины защищать свои территории.
Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
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