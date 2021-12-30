В столице Азербайджана прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие [ Редактировать ]
В центре Азербайджана Баку произошел взрыв вблизи отеля, в результате детонации есть пострадавшие. Об этом сообщает новостное агентство "РИА Новости".
Взрыв случился по причине утечки газа из установленной в колонне линии. Двое пострадавших были экстренно доставлены в медучреждение.
Отмечается, что также из-за взрыва был нанесен серьезный ущерб нескольким авто. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Читайте также, в России, на территории Серпуховского женского монастыря, произошел взрыв. Была повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии, один из подростков госпитализирован, следователи проводят проверку по факту взрыва.
Кроме того, на итальянском острове Сицилия в пятиэтажном доме прогремел взрыв газо-воздушной смеси. Предварительно, причиной взрыва, который также повредил два соседних здания, стала утечка газа, 12 жильцов дома пропали без вести, среди них трое детей.
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