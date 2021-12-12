На итальянском островеа Сицилия в пятиэтажном доме прогремел взрыв газо-воздушной смеси. Об этом сообщает издание Giornale di Sicilia.

Таким образом, инцидент произошел в городе Равануза. Предварительно, причиной взрыва, который также повредил два соседних здания, стала утечка газа. В настоящее время известно, что 12 жильцов дома пропали без вести, среди них трое детей.

Газ скопился либо под землей, либо в замкнутом пространстве. Срабатывание лифта также могло спровоцировать взрыв... Причинами разрыва трубы могут быть и непогода или оползень.

Отмечается, что по последним данным, спасатели нашли под завалами тело погибшего мужчины. Еще двух женщин нашли живыми. 80-летняя пострадавшая доставлена в больницу с серьезными травмами. Сейчас будет проведено более детальное расследование происшествия.

#Italie 🇮🇹 - Les efforts de sauvetage en cours après l'effondrement d'un immeuble de quatre étages à la suite d'une apparente explosion de gaz à Ravanusa. pic.twitter.com/imy4azTyz0 — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) December 12, 2021

Читайте также, в Узбекистане на территории торгово-развлекательного центра произошел мощный взрыв, который спровоцировал разрушения. В результате взрыва погибли 2 человека, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, на незаконном отборе из нефтепровода в Мексике произошел взрыв. Один человек погиб и 15 пострадали в результате взрыва на трубопроводае, принадлежащего государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.