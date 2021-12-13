В России прогремел взрыв в женском монастыре [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В России, на территории Серпуховского женского монастыря, произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
В результате пострадали восемь человек, 7 из которых - дети.
Также была повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии. Один из подростков госпитализирован.
Сегодня около 08:00 в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство.
Известно, что на территорию монастыря с самодельным взрывным устройством прошел мужчина, сейчас он задержан правоохранительными органами.
Сейчас следователи проводят проверку по факту взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также, в Узбекистане на территории торгово-развлекательного центра произошел мощный взрыв, который спровоцировал разрушения. В результате взрыва погибли 2 человека, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, на незаконном отборе из нефтепровода в Мексике произошел взрыв. Один человек погиб и 15 пострадали в результате взрыва на трубопроводае, принадлежащего государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos.
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