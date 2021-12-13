В России, на территории Серпуховского женского монастыря, произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

В результате пострадали восемь человек, 7 из которых - дети.

Также была повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии. Один из подростков госпитализирован.

Сегодня около 08:00 в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство.

Известно, что на территорию монастыря с самодельным взрывным устройством прошел мужчина, сейчас он задержан правоохранительными органами.

Сейчас следователи проводят проверку по факту взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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