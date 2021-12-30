У США провели випробовування самокерованої вантажівки [ Редактировать ]
Cамокеровану вантажівку успішно випробували в США. Експеримент провели в американському штаті Аризона. Там, уперше в світі вантажівка без водія і без дистанційного керування проїхала загальними дорогами.
Фура подолала близько 130 кілометрів за 80 хвилин. Автомобіль успішно проїжджав перехрестя, з'їзди, за необхідності змінював смугу. Розробкою автономного трака займалися півтора року.
Завдяки такому винаходу планують полегшити логістику доставок по всьому світу. Та коли саме з'являться автономні фури на дорогах наразі невідомо.
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