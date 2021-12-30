Действующая украинская власть президента Владимира Зеленского сегодня боится журналистов и суровой правды, с которой столкнулась страна. Об этом во время митинга журналистов пяти незаконно закрытых каналов в поддержку свободы слова заявил владелец телеканала UkrLive, бенефициарный владелец телеканала "Перший Незалежный" и глава парламентского комитета по свободе слова, народный депутат Нестор Шуфрич.

"Мы отстаиваем право журналистов говорить и защищать права наших граждан – слышать. Это основное право и принцип свободы в нашей стране и во всем мире. Что сегодня происходит? Коллектив, который нашел в себе возможность, убедил меня выступить партнером и выйти в эфир после семи месяцев изоляции, выиграть хозяйственный спор со структурами, которые на основании незаконного, беззаконного письма СБУ прекратили вещание, коллектив журналистов выиграл этот суд и доказал свою правоту, около месяца, чуть больше проработали. И что произошло? РНБО, которое должно быть сегодня, позавчера приняло решение о санкциях. Было РНБО? Не было РНБО. Как они это сделали? По WhatsApp, в "Дие"? Это мы еще будем разбираться... Да Бог с ним, с этими РНБО, что придется им рассказать, и уже уверен не совсем нам. Что сегодня происходит? Власть боится журналистов, власть боится суровой правды", - отметил политик.

При этом Шуфрич пообещал защитить право журналистов говорить правду.

"Я действительно возмущен и мне больно за этих прекрасных журналистов, которые посмотрите, какие они симпатичные, но они очень справедливы, они не бояться говорить правду, и мы защитим ваше право говорить, а ваше право слушать. Потому что в Верховном суде судьёй будете вы, украинцы, которые выберут свой любимый канал", - сказал он.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Они введены на 5 лет.

И "Перший Незалежний", и UkrLive уже отреагировали на указ президента Владимира Зеленского, заявив, что украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине.

Журналисты намерены обжаловать незаконное решение о закрытии канала в судах. И если украинские суды под давлением Офиса президента не отменят президентскую цензуру, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по всем "цензорам" и "запретителям".

В свою очередь владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич отметил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Перший Незалежний" после судебной победы и восстановления спутникового вещания – это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине.

"Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Першого Незалежного" - наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты. Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы", - сказал он.

Как сообщалось, ранее на саммите Восточного партнерства в Брюсселе подняли вопрос о внесудебной расправе над оппозиционными СМИ в Украине и потребовали от Владимира Зеленского отменить беспредельные санкции СНБО, которыми заблокировали вещание трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также незаконно закрытого без решения суда спустя час после начала эфира телеканала "Перший Незалежний".

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.