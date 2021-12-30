Ежегодный рейтинг самых популярных приложений в 2021 году опубликовала консалтинговая компания Apptopia.

В рейтинге программы для Android и iOS учитываются вместе. Самыми популярными приложения оказались:

TikTok - 656 млн загрузок;

Instagram - 545 млн;

Facebook - 416 млн.

В рейтинг также попали WhatsApp, Telegram, Snapchat, Zoom, а также Facebook Messenger. Американский список отличается от мирового - туда не попали Spotify и Telegram, зато попали YouTube, HBO Max и Cash App.

ТОП-10 самых популярных приложений 2021 года

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