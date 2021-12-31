По состоянию на пятницу, 31 декабря, в Украине зафиксировали за минувшие сутки 7029 новых случаев коронавируса и более 200 смертей. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Львовской областях. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

За сутки:

госпитализировали - 1 578 человек;

летальных исходов - 209;

выздоровевших - 8 609 человек.

Протестировали за вчера:

методом ПЦР - 29 446 человек,

методом ИФА - 4 748,

экспресс-тестами - 37 554.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 3 667 649 человек;

выздоровели - 3 468 858 человек;

летальных исходов - 95 899.

Читайте также, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус завил о том, что штаммы коронавируса "Дельта" и "Омикрон" могут спровоцировать большое количество новых случаев заражения. Организация призывает не допустить несправедливого перераспределения вакцин в мире.

Кроме того, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.

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