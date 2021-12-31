По состоянию на пятницу, 31 декабря, все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Во всех регионах показатели распространения коронавируса в норме.

Ограничение "желтой" зоны

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли усиливать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за штамма "Омикрон". Любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

Кроме того, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.

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