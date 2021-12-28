В Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Жители должны соблюдать карантинные правила, которые действуют в столице. Об этом сообщает первый заместитель председателя КГГА Николая Поворозника в Facebook.

Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штамом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме.

Правила карантина

Как отметил первый заместитель председателя КГГА, киевляне должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина.

Они предусматривают обязательное ношение маски в общественных помещениях и общественном транспорте.

Запрещено:

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;

работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания. Исключением является доставка и работа на вынос;

работа спортзалов и бассейнов;

деятельность заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;

межобластные и международные перевозки.

Вместе с тем ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеперечисленных документов: "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-У; "зеленый" COVID-сертификат; отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, сертификат о выздоровлении от коронавируса, (действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза).

Кроме этого, в Киеве запрещено:

пользоваться общественным транспортом пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;

посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли усиливать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за штамма "Омикрон". Любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

Кроме того, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.

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