По состоянию на субботу, 1 января, в Днепропетровской и Херсонской областях полностью стабилизировался уровень заболеваемости COVID-19. Этот уровень соответствует зеленому уровню эпидопасности. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В Днепропетровской области показатель по распространению коронавируса - уровень заболевания - соответствует "зеленому" уровню.

А в Херсонской области все COVID-показатели соответствуют "зеленой" зоне. Впрочем, как объяснили в Киевской школе экономики, один регион не может перейти в эту зону, все области должны иметь такие показатели.

То есть переход в "зеленую" зону возможен лишь при условии перехода туда всех регионов.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения рассказали, собираются ли усиливать карантин на новогодние и рождественские праздники из-за штамма "Омикрон". Любые изменения карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации в стране и мире.

Кроме того, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.

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