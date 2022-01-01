Воинский учет для женщин: что нужно знать [ Редактировать ]
До конца 2022 года женщины в возрасте от 18 до 60 лет определенного ряда профессий должны встать на воинский учет. За невыполнение этой нормы могут штрафовать.
В перечне оказалось множество популярных профессий:
- программисты,
- врачи,
- юристы,
- журналисты,
- музыканты,
- социальные работники,
- работники ресторанов и гостиниц,
- бухгалтеры,
- делопроизводители,
- рекламщики и т.д.
Полный список смотрите здесь.
В частности, новые нормы по военному учету относятся также к беременным и женщинам с малолетними детьми.
Алгоритм действий
- Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.
- Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью.
- Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.
- После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.
Штрафы
Штрафные санкции начнут вводить после 2022 года, для украинок - это от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.
При каком условии женщин начнут призывать в армию
В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.
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