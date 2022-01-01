До конца 2022 года женщины в возрасте от 18 до 60 лет определенного ряда профессий должны встать на воинский учет. За невыполнение этой нормы могут штрафовать.

В перечне оказалось множество популярных профессий:

программисты,

врачи,

юристы,

журналисты,

музыканты,

социальные работники,

работники ресторанов и гостиниц,

бухгалтеры,

делопроизводители,

рекламщики и т.д.

Полный список смотрите здесь.

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В частности, новые нормы по военному учету относятся также к беременным и женщинам с малолетними детьми.

Алгоритм действий

Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.

Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью.

Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.

После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

Штрафы

Штрафные санкции начнут вводить после 2022 года, для украинок - это от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.

При каком условии женщин начнут призывать в армию

В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.

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