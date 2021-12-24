Как встать на воинский учет: пошаговая инструкция для женщин [ Редактировать ]
В Министерстве обороны Украины подготовили разъяснение для украинок, которые должны встать на воинский учет. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анны Маляр в Facebook.
Приказ Минобороны №313 от 11 октября обязывает женщин более 100 профессий встать на учет военнообязанных.
Что делать:
- Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.
- Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и ограничения по здоровью.
- Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.
- После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о принятии Европарламентом новой резолюции по ситуации на украинской границе и оккупированных территориях. Россию призвали отвести войска и прекратить угрозы.
9 декабря президент Зеленский провел полуторачасовой разговор с главой Белого дома Джо Байденом. Американский лидер заверил украинского президента в поддержке нормандского формата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Александр Завитневич анонсировал сокращение списка профессий женщин, представители которых должны стать на воинский учет в Украине
В четверг, 23 декабря, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных
З нового року в Україні набуває чинності закон "Про основи національного опору". Документ закріплює статус сил тероборони. Визначає функції й завдання в разі великої війни.
Ранок. На околицях Києва збираються люди у військових одностроях зі зброєю. Шикування. Невеличка розминка. Комплекс вправ з вогневої підготовки.
Интернет-магазин - это неотъемлемая часть бизнеса, которая дает много преимуществ и возможностей для работы