В Министерстве обороны Украины подготовили разъяснение для украинок, которые должны встать на воинский учет. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анны Маляр в Facebook.

Приказ Минобороны №313 от 11 октября обязывает женщин более 100 профессий встать на учет военнообязанных.

Что делать:

Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.

Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и ограничения по здоровью.

Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.

После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

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