Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19. Фармкорпорация Nobelpharma планирует начать клинические испытания вакцины в 2023 году. Об этом сообщает The Japan Times.

Исходной основой препарата станет вакцина против осп. По предварительной информации, в рекомбинантный вирус осповакцины будет включен спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

Подобная вакцина может давать пациентам пожизненный иммунитет. Уже сейчас заявлено, что одна доза этой вакцины сохраняет противовирусный эффект дольше 20 месяцев.

Япония в настоящее время использует в кампании по вакцинации населения используются вакцины компаний Pfizer, BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

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Кроме того, уже в первые месяцы 2022 года Министерство здравоохранения Украины может разрешить вакцинацию от COVID для детей старше 5 лет. Вероятно, такая рекомендация будет принята, но она не будет обязательной нормой.

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