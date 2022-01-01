Япония занялась пожизненной вакциной от коронавируса [ Редактировать ]
Японские ученые разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19. Фармкорпорация Nobelpharma планирует начать клинические испытания вакцины в 2023 году. Об этом сообщает The Japan Times.
Исходной основой препарата станет вакцина против осп. По предварительной информации, в рекомбинантный вирус осповакцины будет включен спайковый белок вируса SARS-CoV-2.
Подобная вакцина может давать пациентам пожизненный иммунитет. Уже сейчас заявлено, что одна доза этой вакцины сохраняет противовирусный эффект дольше 20 месяцев.
Япония в настоящее время использует в кампании по вакцинации населения используются вакцины компаний Pfizer, BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
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