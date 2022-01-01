Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вводят запрет на выезд за границу невакцинированным от коронавируса. Ограничение начнет действовать с 10 января.

По данным агентства, решение о запрете выезда за границу непривитых граждан ОАЭ принято Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям и управлению стихийными бедствиями. Запрет вступит в силу с 10 января 2022 года.

Кроме того, полностью привитые от коронавируса смогут выехать за границу при условии ревакцинации. Ограничения не распространяются на граждан, освобожденных по медицинским или гуманитарным причинам.

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Кроме того, на территории Украины зафиксировали первые случаи заболевания штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". Инфицированный человек вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где он имел контакт с заболевшим этим штаммом.