Убивство президента, розлучення мільярдерів та скандальні викриття у Голлівуді. Минулий рік був щедрим на гучні та непересічні події. Що найбільше запам'яталося "Подробицям" - пропонує пригадати Ірина Іванова.

Якби 2021 рік був художнім фільмом, то він однозначно отримав би "Оскара" за драматургію в сценарії. Одна зі сцен цього кіно розгорнулася просто в Голлівуді - безпосередньо на знімальному майданчику. Світова знаменитість - актор Алек Болдвін випадково застрелив оператора - українку Галину Гатчинз. Знімали вестерн. За словами Болдвіна, йому повідомили, що пістолет порожній. Але щось явно пішло не так.

Я не спускав курок. - Ви не натискали спускового гачка? - Ні-ні, я б ніколи не направив пістолет на людину і не вистрілив би…

Як сталося, що пістолет вистрілив? Хто допустив смертельну недбалість - досі з'ясовує слідство.

Ще один бойовик улітку розгорівся на Карибах. У маленькій зубожілій країні Гаїті група зловмисників уночі напала на будинок президента Жовенеля Моїза і застрелила його. Частину виконавців упіймали, замовника - шукають досі. Прокуратура вказує на прем'єр-міністра, той - причетність заперечує. Країна занурилась у хаос.

Мертіл Массе, житель Гаїті:

Ми вимагаємо справедливості, справедливості, справедливості. Заради нашого президента Жовенеля Моїза, щоб інші нації нас поважали. Він був не абиким - а обраним главою країни. Нехай буде міжнародне розслідування. Бо наш уряд, здається, лише перешкоджає відновленню правосуддя.

Ще один скандал розгорівся у Голлівуді довкола премії "Золотий глобус" - другої за престижністю у США. Стрімінгові платформи та актори оголосили їй бойкот - через відсутність темношкірих журналістів у журі. Американський телеканал NBC відмовився транслювати вручення премії у січні 2022 року. Том Круз повернув усі три свої золоті статуетки. На Голлівудську асоціацію закордонної преси, яка і присуджує нагороди, посипалися звинувачення в сексизмі та корупції, а на членів асоціації - у харасменті. Там пообіцяли істотні реформи.

Хелен Хьоне, президентка Голлівудської асоціації закордонної преси:

Вісім місяців ми невтомно працювали, щоб наша організація стала кращою. Змінили правила, статут, затвердили новий кодекс поведінки та реструктурували наше управління. Додався 21 учасник журі - це найбільше оновлення за сімдесяти дев'ятирічну історію.

Ще одне кіно в Америці показують вигнанці британської монархії. Принц Гаррі та його дружина Меґан Маркл - без перебільшення - викотили вибухове інтерв'ю для Опри Вінфрі. Виходу в ефір цієї сповіді чекали як у США, так і у Великій Британії. Герцогиня Сасекська виправдала найгірші очікування: звинуватила членів королівської сім'ї в бездушності й расизмі.

Виникали запитання про те, наскільки темною буде шкіра дитини. - Що?!

Після такого інтерв'ю таблоїди лихоманило ще декілька місяців. А прірва між двома принцами-братами - Вільямом і Гаррі стала ще більшою.

Не допомогли й особисті зустрічі. А їх було дві - на відкритті пам'ятника мамі - принцесі Діані та на похороні дідуся - принца Філіпа. Герцог Единбурзький не дожив лише два місяці до свого сторіччя. Різдво королева Єлизавета Друга уперше за понад 70 років зустрічала без чоловіка.

Єлизавета Друга, королева Великої Британії:

Різдво для багатьох символізує щастя та гарний настрій, але цей період може бути складним для тих, хто втратив близьких. І цього року я особливо розумію чому. За ці місяці після смерті мого любого Філіпа я відчула велику втіху від тепла й прихильності тих, хто вшанував його пам'ять.

Порізно зустрічали Різдво товстосуми Білл і Мелінда Гейтс. Відоме на весь світ подружжя розлучилося. За 27 років шлюбу вони створили цілу бізнес-імперію і заснували потужний благодійний фонд. Їхні статки оцінювали у 130 мільярдів доларів. Але розвиватися далі як пара вони більше не могли - таке офіційне пояснення. З неофіційного - підприємливий Білл запрошував працівниць своєї компанії "Майкрософт" на побачення і дружив із фінансистом Джеффрі Епштейном, якого підозрювали в сексуальній експлуатації неповнолітніх. Розлучення врегулювали спокійно. Мелінда отримала цінних паперів на суму п'ять мільярдів 700 мільйонів доларів. Не рекорд, але наступного року точно не бідуватиме.