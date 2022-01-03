Опозиція припускає можливу кризу в енергетиці [ Редактировать ]
А от в Україні про закриття атомних станцій навіть не йдеться. Бо вони цієї зими - рушійна сила нашої енергетики. Зараз в роботі 14 з 15 атомних енергоблоків. Все через низькі запаси вугілля. Бо саме на ньому працюють більшість вітчизняних ТЕЦ та ТЕС. Єдина можлива альтернатива для них - газ.
Але і тут є проблеми. Зараз в наших газосховищах - 13 з половиною мільярдів кубів газу. Цього, за словами експертів, має вистачити рівно до кінця опалювального сезону. Але... це якщо аномальних морозів не буде. Можливу кризу в енергетиці припускають і в опозиції.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Наши конкуренты в Европе получают газ по 300-400 долларов, а наши промышленности его продают по 1500, то конечно это уже кризис, это рост цен, снижение конкурентоспособности наших предприятий, остановка их, ликвидация рабочих мест. То есть всех прелестей, которые породила этот энергетический кризис из-за бездарности нынешней власти.
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Вугілля - головне паливо для наших ТЕЦ. І звичайне - для них не підходить, потрібне - антрацитове. А з ним - проблеми, бо більшість шахт залишилася на окупованих територіях. Тож на станціях із запасами вугілля "сутужно".
Власть обязана полностью ликвидировать задолженность по заработной плате перед работниками угледобывающих предприятий
Інакше, вартість стратегічних продуктів, наприклад, хліба - неминуче зросте, і люди просто не зможуть їх купувати, як раніше.
Отсутствие работы в интересах людей привело к катастрофическому падению доверия к законодательному органу. Чтобы вернуть это доверие, необходимо провести перевыборы в парламент
Відповідні законопроєкти для цього вже лежать у парламенті.