А от в Україні про закриття атомних станцій навіть не йдеться. Бо вони цієї зими - рушійна сила нашої енергетики. Зараз в роботі 14 з 15 атомних енергоблоків. Все через низькі запаси вугілля. Бо саме на ньому працюють більшість вітчизняних ТЕЦ та ТЕС. Єдина можлива альтернатива для них - газ.

Але і тут є проблеми. Зараз в наших газосховищах - 13 з половиною мільярдів кубів газу. Цього, за словами експертів, має вистачити рівно до кінця опалювального сезону. Але... це якщо аномальних морозів не буде. Можливу кризу в енергетиці припускають і в опозиції.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":