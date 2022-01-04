На территории Украины во вторник, 4 января ожидается сильный ветер. Днем будет штормить на западе, ночью - и на востоке страны. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, на востоке страны будут наблюдаться сильные ветра, порывы которых будут колебаться на уровне от 15 до 20 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, 4 января в западной части, ночью и в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

Отмечается, что по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается в пределах 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градус тепла. Это близко к климатической норме.

Читайте также, в Карпатах наблюдается опасность схождения лавин в связи с сильными снегопадами. В связи с этим в горах и высокогорье в Ивано-Франковской области объявили третий уровень опасности, ситуация также возникла и на высокогорье восточной части Закарпатской областей.

Кроме того, атмосферный фронт принесет осадки преимущественно в виде дождя, будет усиление ветра и повышение температуры воздуха. В восточных и северо-восточных областях снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица, температура ночью 0-5 мороза, днем от -1 мороза до +4 тепла.

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