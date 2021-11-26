Сильный ветер и дожди: прогноз погоды на 27 ноября [ Редактировать ]
Фото: осень / oir.mobi
В субботу, 27 ноября, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер. Температура днем составит от +4 до +14 градусов.
По всей территории Украины завтра ожидаются дожди. Температура воздуха составит:
- на западе днем от +4 до +8, а ночью - от +2 до +4;
- на севере днем от +5 до +9, а ночью - от +1 до +4;
- на востоке днем от +5 до +7, а ночью - от-3 до +1;
- на юге днем от +11 до +14, а ночью - от +7 до +9;
- в центре днем от +8 до +10, а ночью - от +3 до +5.
В столице завтра также ожидаются дожди. Днем воздух прогреется от +7 до +11. Температура ночью составит - от +3 до +5.
Напомним, что первый снегопад в Киеве был вечером 23 ноября.
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