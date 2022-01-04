Разнообразие игровых автоматов способно удивить даже профессиональных геймеров. Среди всех игровых устройств выделяется Бук оф Ра. Это качественная разработка, которая представлена в 70% казино. Слот появился в 2005 году и быстро стал востребованным. Если планируете играть в Бук оф Ра, то сначала необходимо выбрать подходящее онлайн-казино. Профессиональные игроки рекомендуют выбирать площадки, которые предлагают интересные бонусы для своих клиентов.

Символика игрового аппарат

Перед началом игры в этот аппарат необходимо определиться с требуемым количеством задействованных линий. Если активировать все доступные линии, то шансы на победу увеличатся. Однако игроки должны учитывать, что каждая включенная линия повышает сумму ставки. Для увеличения размера ставки потребуется нажать на кнопку Bet One. Разработчики слоты Книги также предусмотрели возможность автоматической игры. Для использования этого режима достаточно нажать на кнопку Autoplay.

Достаточно нажать на кнопку Autoplay. Игровой аппарат отличается высокой стоимостью комбинаций в основной игре, что действительно выгодно. К дорогостоящему символу относят изображение археолога. После его появления на экране можно получить крупные выплаты. Чтобы детально разобраться с предусмотренными символами необходимо играть в Book of Ra бесплатно.

Особенности безвозмездного режима в Book of Ra

В игровом аппарате нет ничего особенного. Он был создан достаточно давно поэтому для многих игроков может показаться устаревшим. Игроки должны отправиться в долину Нила, чтобы отыскать сокровища и заработать. К примечательным бонусным опциям относят:

Наличие 9 нефиксированных линий для ставок;

Символ Wild;

Возможность получить фриспины.

Чтобы отправиться в незабываемое приключение достаточно нажать на кнопку Start. После этого будет запущено вращение барабанов. Практически в каждом игровом зале можно в Книжки играть бесплатно. Для запуска этого режима потребуется просто нажать на кнопку "Demo".

Как играть в игровой аппарат

Играть в игровые автоматы Книжки максимально удобно. Для этого достаточно просто определиться с подходящим режимом игры. Вращать барабаны на деньги смогут только совершеннолетние пользователи, которые прошли регистрацию в онлайн-казино. Бесплатный режим доступен всем желающим. Профессиональные геймеры часто играют по максимальным ставкам, так как в этом случае можно получить внушительные выигрыши.

После каждого удачного спина также запускается риск-раунд. Это дополнительный раунд, где можно увеличить сумму выигрыша. Чтобы стать победителем в этом раунде достаточно правильно определить цвет карты. Если выбор сделан неправильно, то деньги списываются со счета.

Риск-игра в игровом аппарате Book of Ra

Создатели игрового аппарата предусмотрели универсальный символ, который объединяет в себе свойства Wild и Scatter. Перед тем, как в Book of Ra играть нужно изучить правила слота. Они прописываются в соответствующем разделе. Чтобы получить бесплатные вращения нужно дождаться появления на экране символа Scatter. Максимальное количество фриспинов можно получить, когда на экране появится 5 изображений Scatter.

Сейчас можно отыскать игровые автоматы Бук оф Ра в каждом популярном казино. Широкая популярность вызвана наличием интересной тематики, позволяющей погрузиться в мир Древнего Египта.