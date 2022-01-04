Народні депутати пропонують зробити військовий облік жінок добровільним [ Редактировать ]
Військовий облік жінок може стати - добровільним. Принаймні таке пропонують народні депутати. Вони зареєстрували два нові законопроєкти, де вказали, що обов'язковим облік в армії буде лише для медиків. Для решти жінок - за власним бажанням. Нинішню ж ініціативу влади опозиція називає необдуманою і закликає скасувати наказ Міноборони.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Мужчин выгнали за границу на работу, потому что здесь нет рабочих мест, так давайте женщин заберем в армию. Ну что это за абсолютно дикая, непонятная инициатива? Естественно мы будем поддерживать её отмену. Сейчас, я уже знаю, в парламенте есть подобные инициативы, чтобы отменить это. Конечно мы поддержим, но сама мысль, чтобы это сделать, уже свидетельствует о том, что люди, которые это придумали, они неадекватные.
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Відповідні законопроєкти для цього вже лежать у парламенті.
2021 рік був щедрим і на події, і на промахи. Українці традиційно в передноворічній метушні підбивають підсумки.
Інакше, вартість стратегічних продуктів, наприклад, хліба - неминуче зросте, і люди просто не зможуть їх купувати, як раніше.
Оцінювали роботу парламенту і в опозиції.
Зараз в наших газосховищах - 13 з половиною мільярдів кубів газу. Цього, за словами експертів, має вистачити рівно до кінця опалювального сезону. Але... це якщо аномальних морозів не буде.