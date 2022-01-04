Військовий облік жінок може стати - добровільним. Принаймні таке пропонують народні депутати. Вони зареєстрували два нові законопроєкти, де вказали, що обов'язковим облік в армії буде лише для медиків. Для решти жінок - за власним бажанням. Нинішню ж ініціативу влади опозиція називає необдуманою і закликає скасувати наказ Міноборони.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":