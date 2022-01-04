Обережно, зграї собак. У Запоріжжі безпритульні пси накинулись на одинадцятирічного хлопчика. У дитини - покусане стегно та... курс вакцинації від сказу.

І це - не перший випадок у місті. Комунальники ж кажуть - нічого вдіяти не можуть. Чому? Інна Гогой розбиралась у проблемі.

Напад зграї собак на дитину зафіксувала вулична камера. Одинадцятирічний Антон повертався додому від бабусі. Оточили його безпритульні пси зненацька, один вкусив за ногу. Хлопчик забіг у під'їзд. Це його і врятувало.

Антон Глушко, постраждалий:

Их много, они потом еще рвались в подъезд и я еле как успел забежать в подъезд.

Мати хлопчика каже - у той момент саме розмовляла із сином телефоном і все чула на власні вуха. Батьки одразу відвезли Антона до лікарні. Того дня він був не єдиний пацієнт, якого покусали собаки, стверджує пані Світлана.

Світлана Луняченко, мати постраждалого хлопчика:

Коли ми звернулися це тиждень тому, це був ранок, сказали, що ми четверті. Ми зробили йому третю вакцину від бешенства, на нас чекає ще дві, отакі у когось свята, а в нас поїздки по лікарнях.

У лікарні підтверджують - таких звернень справді багато.

Олена Безменова, заступник директора КНП "Міська лікарня №8":

Проводиться антирабічна вакцина, проводиться всім пацієнтам за показами. І цих вакцин у нас досить і вони проводяться у нас, в нашій лікарні.

Місцеві жителі стверджують - містом бігають кілька десятків безпритульних собак. Деякі з них стерилізовані. Але пси збираються у зграї на дитячих майданчиках, біля магазинів та смітників.

Катерина, жителька Запоріжжя:

Часто, що вибрасують, даже я наблюдаю, їде машина, вибросили собаку і все. Заходити у магазин чи не заходити, нельзя, боїшся, в аптеку йшла, три назустріч собаки, дві сзади, як туди пройти.

Питанням безпритульних тварин у місті займається комунальне підприємство "Побутовик". Там кажуть - про випадок із хлопчиком знають, але зараз можуть лише стерилізувати та вакцинувати собак.

Сергій Натахін, директор КП "Побутовик":

Нам на этот год выделено два 2700000 тисяч гривен для проведения операции по безпритульним тваринам. В эту операцию входит стерилизация, чипирование, также делаются прививки и передержка в течение 24 часов после операции.

Спеціалізованого притулку для тварин у місті немає. Тож як жителям захиститися від собак, ми вирішили запитати у спеціалістів. Кінологи кажуть - у жодному разі не слід виказувати перед твариною свого страху, не можна тікати чи повертатися до пса спиною.

Тетяна Данилюк, інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП у Запорізькій області:

Потрібно спиною притулитися до якоїсь будівлі, або дерева, або паркану, або стовпа, щоб собака була перед тобою і нікуди не бігти. Якщо нападу не уникнути, в пригоді можуть стати звичайні речі: сумка, парасолька чи куртка. Ви можете зняти куртку і в принципі виставити куртку вперед, якщо вони будуть нападати, навіть як уже так сталося, що десь сзаді, ви зможете віддати їм, тобто перемикнути їх сюди.

А на Антона чекає ще два щеплення проти сказу. Аби в майбутньому захистити сина від чотирилапих нападників, батьки придбали йому перцевий балончик.